BEOGRAD - U Srbiji će danas biti oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, a samo će na severu zemlje biti uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 6 C do 11 stepeni C, najviša dnevna od 9 C do 15 C.

I u Beogradu će danas biti oblačno i hladnije, povremeno sa slabom kišom. Jutarnja temperatura oko 7 C, a najviša dnevna oko 10 stepeni. Prema prognozi za narednih nedelju dana, u nedelju se očekuje umereno oblačno, suvo i malo toplije. U ponedeljak i utorak biće oblačno, mestimično sa kišom. Od srede umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Dnevna temperatura će biti oko proseka, osim na jugoistoku zemlje gde će se do ponedeljka zadržati toplo vreme za ovaj