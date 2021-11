Bez obilnijih padavina, ali temperatura u padu

RTS pre 7 sati

I danas će biti kiše mestimično, a dobra vest je da se ne očekuju obilnije padavine. Na severu će biti uglavnom suvo.

Temperatura u padu, naročito na jugoistoku. Jutarnja od 6 do 11, najviša od 9 do 15 stepeni. U Beogradu hladnije, povremeno sa slabom kišom. Temperatura oko 10 stepeni. U nedelju suvo i toplije. U nedelju umereno oblačno, suvo i toplije. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 9, najviša od 13 na severu do 21 stepen na jugoistoku. Prvog dana naredne sedmice oblačno, mestimično sa kišom, pre podne na severu i zapadu, posle podne ponegde