Nema prolaza kraj somborskog zida! Jokić spustio rampu i sprečio senzaciju Hjustona (video)

Srpski as još jednom briljirao, Denver zbog povrede leđa izgubio Majkla Portera Džuniora, veliki hitac Erona Gordona za preokret u samoj završnici

Denver je preživeo Hjuston, Nikola Jokić je ponovo heroj Kolorada! Ovog puta blokadom kojom je sprečio Džejšona Tejta da se proslavi i donese senzacionalnu pobedu Roketsima sekund pre isteka vremena. Od dva očajna, večeras je pobedu odneo tek za nijansu bolji tim - 95:94 (26:27, 20:20, 26:24, 23:23). Jokic rejected the GW by Houston 🚫 pic.twitter.com/IC1aKRdNmw Utakmicu za zaborav odigrali su Nagetsi protiv jednog od najlošijih sastava u NBA ligi, a to ih je umalo