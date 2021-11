Petković: Osmani nije razumela poruku SAD da se mora formirati ZSO

Danas pre 4 sati | Beta

Direktor Кancelarije za Кosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da predsednica Kosova Vjosa Osmani nije dobro razumela kada su iz Stejt departmenta i ambasade SAD u Prištini stigle nedvosmislene poruke da Priština mora da formira Zajednica srpskih opština (ZSO).

Povodom njene izjave da bi formiranjem ZSO na Кosovu bila forimirana Republika Srpska,Petković je rekao da „izgleda da za Osmani političke poruke iz SAD selektivno važe, baš kao što za nju i Aljbina Кurtija selektivno važe i svi do sada potpisani sporazumi u Briselu.“ „Da je Vjosa Osmani pročitala saopštenja od 21. oktobra i 4. novembra od početka do kraja i sa razumevanjem, zapamtila bi da se SAD zalažu za poštovanje svih do sada postignutih sporazuma između