Ružić: Produžetak raspusta biće nadoknađen, škole najsigurnija mesta

N1 Info pre 4 sati | Autor:Beta

Ministar prosvete Branko Ružić rekao je da je najpraktičnije bilo produžiti školski raspust za tri dana i dodao da će ti dani nastavni biti nadoknađeni. „Da li intenziviranjem rada, da li nekim radnim subotama, da li produženjem školske godine, što je po meni krajnja varijanta“, rekao je Ružić za televiziju Hepi.

Istakao je i da je trenutno nemoguće znati kako će izgledati kraj školske godine. Ružić je kazao i da je vakcinisano oko pet odsto đaka starijih od 12 godina, što je ocenio kao „zanemarljivo“. „Na nama nije da sada to implementiramo, da pozivamo, da insistiramo, ali je svakako i to način da se preduprede ovi negativni slučajevi. Imali smo tri fatalna slučaja. Jedan slučaj je bio dijabetes, u drugom slučaju je bio meningitis, ali su to bila deca od 14, 15, 16