Maglovito i tmurno jutro, oblačan dan, ali temperatura danas i do 14 stepeni

Minimalna jutarnja temperatura od -2 do 4°C, maksimalna dnevna od 10 do 14°C

U Srbiji jutro tmurno i hladno, ponegde sa maglom, dok se mraz očekuje uglavnom na istoku i jugoistoku Srbije. Tokom dana promenljivo oblačno. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području jak, krajem dana u slabljenju. Minimalna jutarnja temperatura od -2 do 4°C, maksimalna dnevna od 10 do 14°C. U Beogradu promenljivo oblačno. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar, krajem dana u slabljenju. Minimalna jutarnja temperatura 4°C, maksimalna dnevna