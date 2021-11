Pronađeno telo majinog ubice? Tutinac koji je ubio izvršio samoubistvo

Blic pre 36 minuta

Murat P. (55), koji je osumnjičen da je ubio Maju Odalović (35) iz Kraljeva, a zatim njeno telo bacio u reku Ibar, izvršio je samoubistvo.

On je, prema saznanjima medija, pucao sebi u glavu. Kako Informer saznaje, njegovo telo pronađeno je u jednoj napuštenoj kući u selu Vrba koje se nalazi u širem području Tutina. Policija je u selu i obavlja uviđaj kojim rukovodi zamenik višeg javnog tužioca Edis Arifović. Murat P. je u sredu posle podne svojim automobilom Maju Odalović vozio od Kraljeva do Tutina. Kako se pretpostavlja, njih dvoje bili su u ljubavnoj vezi. Tokom vožnje, došlo je do svađe pa je