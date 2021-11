Pronađeno telo osumnjičenog za ubistvo Maje O.

RTV pre 57 minuta | Tanjug

TUTIN - Telo Murata P. (55), osumnjičenog za ubistvo Maje O. (35) iz Kraljeva, pronađeno je u selu Vrba na Pešterskoj visoravni, potvrđeno je večeras Tanjugu u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Kako je Tanjugu rečeno u MUP-u, telo Murata P. sa prostrelnom ranom u predelu glave pronašli su njegovi rođaci. Beogradski mediji prethodno su objavili da je on, prema nepotvrđenim informacijama, pucao sebi u glavu i da je u toku je uviđaj. Murat P. je u sredu posle podne svojim automobilom Maju O. vozio od Kraljeva do Tutina. Kako se pretpostavlja, njih dvoje bili su u ljubavnoj vezi. Tokom vožnje, došlo je do svađe pa je Murat pucao Maji u glavu i usmrtio je na