Oblačno, ali toplije drugog dana vikenda

Drugog dana vikenda iznad Srbije nešto više oblaka. Oni stižu sa zapada i samo će zapadu i jugozapadu doneti po koju kap kiše. Iznad ostalih predela zadržaće se suvo vreme. Sa juga i dalje struji toplija vazdušna masa i podiže temperaturu malo iznad uobičajenih vrednosti.

Jutarnja temperatura od -2 do 6 stepeni, najviša dnevna od 9 do 14. U Beogradu naoblačenje, ali se kiša ne očekuje. Temperatura do 13 stepeni. U ponedeljak ujutru ponegde po kotlinama magla, u toku dana u većem delu razvedravanje, na zapadu i jugozapadu umereno oblačno i suvo, u Timočkoj Krajini tmurno sa slabom sipećom kišom. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu jak i olujni, jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 7 stepeni, najviša od 9 do 14 stepeni. Slično