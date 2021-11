Teška nesreća u Bijeljini: Pijani vozač udario u dva automobila (video)

Blic pre 4 sati | G.O.

Tri osobe povređene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras u Bijeljini.

Do nesreće je došlo kada su se sudarila tri vozila, a prema nezvaničnim informacijama nesreću je izazvao pijani vozač, prenosi Srpskainfo. On je, naime oko 17.40, udario dva vozila koja su mu išla u susret, i to “volvo” i “audi”. Nakon toga, on se zaustavio 200 metara posle mesta nesreće. Tri osobe su prevezene u Urgentni blok bijeljinske bolnice, gde su u toku dalji pregledi i dijagnostika. Za sada nije poznat stepen povreda. Policija je na terenu i obavlja