Vozovi u Crnoj Gori zaustavljeni do daljnjeg

B92 pre 13 minuta
Vozovi u Crnoj Gori zaustavljeni do daljnjeg

Železnička infrastruktura Crne Gore (ŽICG) saopštila je da do daljnjeg neće biti železničkog saobraćaja, nakon što je Andrej Kaluđerović u ime zaposlenih koji su obustavili rad odbio da učestvuje u razgovorima sa menadžmentom preduzeća i Odborom direktora.

"Sada je potpuno jasno da se ne radi o sindikalnoj ili radničkoj inicijativi, već o politički instruisanoj opstrukciji, koja ima za cilj da ugrozi rad železnice i prouzrokuje direktnu štetu putnicima i privredi", navedeno je u saopštenju ŽICG, preneo je RTCG. Iz preduzeća napominju da su Kaluđeroviću poznati uslovi pod kojima bi mogli da budu ispunjeni njegovi zahtevi, ali da za svaki zahtev vezan za povećanje zarada i izmene kolektivnog ugovora moraju da budu
Vesti online pre 13 minuta
Sputnik pre 1 sat
RTS pre 58 minuta
Crna Gora

Vesti online pre 13 minuta
B92 pre 13 minuta
Sputnik pre 1 sat
RTS pre 58 minuta
Kurir pre 2 sata