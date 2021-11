Tiodorović: Nije realno uvođenje kovid propusnica 24 sata

Politika pre 56 minuta

Ja sam za uvođenje kovid propusnica 24 sata, to je stav i stručnog dela Kriznog štaba i jasan stav struke u svetu, ali smo svesni da je zabluda da bi to bilo moguće, rekao je član Kriznog štaba dr Branislav Tiodorović. „Da bi doneli tako važnu odluku koja bi imala uticaj na mnoge, moramo da znamo da to nije realno i moguće.

Ni u Komunalnoj miliciji nisu svi vakcinisani, nema ih dovoljno, ni inspektora nema dovoljno i to je nemoguće sprovesti”, rekao je Tiodorović za TV Prva, preneo je Tanjug. Ocenio je da ne bi bilo neočekivano da bude protesta protiv korona mera, i dodao kako treba imati na umu da su sve mere Kriznog štaba uvođene postepeno. „Možda je bilo kašnjenja, ali nije izazivalo veliki odijum u javnosti. Ako tako nastavimo da radimo, samo moramo biti efikasniji uz oštru