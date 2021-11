Predsednik se sastao sa Lajčakom: Vučić i specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine zajedno u Predsedništvu (video)

Kurir pre 3 minuta

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić sastao se danas sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine, Miroslavom Lajčakom u Beogradu.

Predsednik Vučić i Lajčak sastali su se u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu. Podsetimo, Lajčak je juče sreo sa Aljbinom Kurtijem i oni su tom prilikom razgovarali o procesu dijaloga Beograda i Prištine.