Lajčak: Razgovor sa Vučićem „dug i detaljan“

N1 Info pre 4 sati | Autor:Beta

Specijalni predstavnik Evropske unije (EU) za dijalog Beograda i Prištine i Zapadni Balkan Miroslav Lajčak izjavio je da je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem imao dug i detaljan razgovor. „U nastavku mojih razgovora o napretku dijaloga kojim posreduje EU, imao sam dug i detaljan razgovor sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem“, napisao je Lajčak na Tviteru. In continuation of my discussions on the way forward in the EU-facilitated Dialogue, I had a