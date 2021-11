Mali prepričao poslanicima šta je najavio Vučić, ekonomske zakone nije obrazlagao

Danas pre 3 sata | Beta

Ministar finansija Siniša Mali ponovio je poslanicima u Skupštini Srbije šta je danas najavio predsednik države Aleksandar Vučić, pre svega o izdvajanju od 300.000 dinara za rađanje prvog deteta.

Iako je bilo najavljeno da će Mali obrazlagati ekonomske zakone, on je rekao da će za povećanje nataliteta sledeće godine iz budžeta biti izdvojeno oko 5,7 milijardi dinara, odnosno oko 50 miliona evra, ako se računa prosečan broj dece koja se rađaju u Srbiji. On je rekao da je predsednik najavio i da će u narednih 10 do 15 dana biti predstavljene i dodatne mere za drugo i treće dete. „Druga stvar koju je predsednik najavio, sutra će Vlada Srbije doneti posebnu