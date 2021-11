Kon: Optimista sam da će se nastaviti pad novozaraženih, poželjno da raspust počne 20. decembra

Novi magazin pre 3 sata | Beta

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da je optimista, da očekuje da će se nastaviti pad broja novozaraženih koronavirusom, ali je i ukazao da predstoji period "nepovoljnih epidemijskih događaja" - zima, slavlja, slave, Božićni praznici.

Tokom gostovanja na Radio-televiziji Srbije, Kon je kazao da opadanja broja novozaraženih ima i ove nedelje, ali da se očekuje da će da se uspori naredne sedmice. "To je tako zato što od te dve stvari, kovid propusnice i produženi raspust kog sad nema, očekujemo da vidimo šta će se desiti. Da li će stagnirati na oko 2.000 dnevno ili će krenuti blagi porast, tek ćemo videti. To ne može da se predviti toliko daleko unapred", naveo je Kon. On je naglasio da postoje