Propast vakcinacije u Srbiji: Brnabić otkrila prave podatke - mnogi samo primili prvu i uzeli pare

Pravda pre 43 minuta

Premijerka Ana Brnabić otkrila je koliko je građana Srbije vakcinisano. Iako je pokušalam da "umota" prave statistike one nedvosmisleno pokazuju da je u Srbiji taj broj ispod 50 posto čak i kad iz statistike izbace mlađi od 12 godina, a da je broj revakcinisanih oko 25 posto, dok je onih sa buster dozom duplo manje.

“Mi u ovom trentutku imamo skoro 3,100.000 vakcinisano prvom dozom, a ako računamo i starije od 12 godina, to je 49,7 odsto stanovništva”, rekla je ona. Revakcinisano je 55 odsto, a treću dozu dobilo je 26,6 odsto punoletnog stanovništva, navela je Brnabić i ukazala da brine nedovoljna vakcinacija mladih. Stalno o tome pričano, u populaciji od 18 do 30 godina svega je 28,1 odsto vakcinisanih, a od 12 do 17 godina samo 3,27 odsto, istakla je premiejrka Srbije. Ona