Sutra sednica Kriznog štaba, lekare brinu slave, putnici koji dolaze u Srbiju i skijališta

Radio 021 pre 5 sati | 021.rs

Koordinator punkta za vakcinaciju na Beogradskom sajmu Zoran Bekić rekao je da će se na sutrašnjoj sednici Kriznog štaba razgovarati i o skijalištima.

Bekić kaže da je iskustvo od prošle godine ukazivalo na veliki skok zaraženih posle odlaska na takva mesta. "Nadam se da neće biti tako. Koje su nam opcije na stolu - ski pas i kovid propusnica, propusnica 24 časa u skijalištima. Sve one stvari koje mogu da pomognu da ne dođe do velikih kontakta u zatvorenom prostoru. Pre svega pokušaćemo da vidimo da li smo u mogućnosti da ih implementiramo ali da se ne ugrozi skijaška sezona", rekao je Bekić. On je apelovao da se