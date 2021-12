Vučić: Beskrajno zahvalan EU za poklon od 40 miliona evra za izgradnju auto-puta

N1 Info pre 1 sat | Autor:FoNet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je beskrajno zahvalan Evropskoj uniji što je Srbiji poklonila 40 miliona evra za izgradnju prvih 37,2 kilometara auto-puta E-80 od Niša do Beloljina, koji koštaju ukupno 226 miliona evra, i naveo da će izgradnja celog auto-puta koštati oko 650 miliona evra.

On je na svečanosti povodom početka radova na tom auto-putu zahvalio i Evropskoj investicionoj banci i Evropskoj banci za obnovu i razvoj za „najpovoljnije moguće uslove“ finansiranja celog projekta. Ocenio je da će taj auto-put značiti „novi život“ za Prokuplje, Blace i posebno za Kuršumliju, da će značiti nove investicije i za ljude koji žive u tom kraju Srbije. Vučić je rekao da će se za samo nekoliko godina od Niša do Merdara stizati za 45 minuta, a od Niša do