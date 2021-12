Danas sneg i u nižim predelima: Oblačno, popodne osetan pad temperature, ali uskoro sledi novi preokret

Blic pre 2 sata

U Srbiji će danas biti oblačno i hladnije, ujutru na severu, zapadu i jugozapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima kiša, na planinama sneg.

Posle podne i uveče, uz osetan pad temperature, kiša će ponegde preći u sneg i u nižim predelima zapadne, centralne i južne Srbije, dok ce u Vojvodini biti suvo. U planinskim predelima na zapadu i jugozapadu doći će do povećanja visine snega za novih 10 do 20 centimetara, lokalno i više, a u nižim predelima do formiranja manjeg snežnog pokrivača, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, na severu i zapadu