Danas oblačno i hladnije vreme, na planinama sneg

U Srbiji će danas biti oblačno i hladnije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Tokom jutra na severu, zapadu i jugozapadu, a kasnije i u ostalim krajevima kiša, na planinama sneg. U planinskim predelima na zapadu i jugozapadu doći će do povećanja visine snega. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, na severu i zapadu severozapadni, u ostalim krajevima južni u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura od dva do 10, maksimalna od pet do 13. U Beogradu danas oblačno sa kišom. Uveče prestanak padavina. Vetar slab i umeren