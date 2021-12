U Srbiji sutra oblačno i hladno, ponegde sa sunčanim intervalima tokom dana

Novi magazin pre 1 sat | Beta

U Srbiji će sutra biti oblačno i hladno, ponegde sa sunčanim intervalima tokom dana, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, krajem dana na jugu Banata povremeno jak. Jutarnja temperatura biće od minus četiri stepena na severu do četiri stepena na jugu zemlje, a najviša dnevna od pet do devet stepeni. U Beogradu će ujutru biti hladno uz slab mraz. Tokom dana će biti oblačno sa sunčanim intervalima i prohladno uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar koji će krajem dana biti u pojačanju. Jutarnja temperatura biće od minus tri do jedan, a