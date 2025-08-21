Kancelarija: Sudbina novinara Slavuja i Perenića i dalje nerasvetljena, Priština slavi zločince

Kancelarija za Kosovo i Metohiju podsetila je da su na današnji dan 1998. godine na putu Velika Hoča-Zočište oteti novinari Radio Priština Đuro Slavuj i Ranko Perenić, ali da njihova sudbina još nije rasvetljena, uprkos višegodišnjim naporima porodica, Srbije i srpskih novinarskih udruženja.

"Danas se od strane Prištine na Kosovu i Metohiji pošta ne odaje nevino stradalima, već njihovim dželatima, i to je vrednosni sistem i ideološka matrica koji su u protekle dve i po decenije dosledno sledile sve političke organizacije u Prištini, kako bi od zločinaca načinili heroje", navela je vladina kancelarija.

Pozvala je da se "u ime istine i čovečnosti stavi tačka na sistematsku kampanju zataškavanja zločina, jer porodice stradalih imaju neprikosnoveno pravo da znaju kakva je sudbina njihovih najmilijih, a istina je i uslov da se konačno prekinu razne mistifikacije o terorističkoj 'OVK' i njenim zločinačkim metodama".