Blokade i protesti i ove subote širom Srbije

RTS pre 40 minuta

Više ekoloških organizacija, građanskih pokreta i udruženja i deo opozicije učestvovali su na protestima i blokadama saobraćajnica i mostova širom Srbije. Kako je i najavljeno od strane organizatora pokreta "Kreni-Promeni" i Ekološkog ustanka, ove subote mirne blokade trajale su duže nego prošlonedeljne. Učesnici blokada i protesta zahtevali su da se izmeni Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, a da predsednik Aleksandar Vučić ne potpiše izmene Zakona o eksproprijaciji. Ova dva zakona dovode u vezu

19:40 Izveštaj Zorana Slepčevića, reportera RTS-a Your browser does not support the video tag. 17:21 UNS: Policija da pronađe napadače na novinare Foneta, Vojsa i snimatelja TV Valjevo plus Udruženje novinara Srbije (UNS) osudilo je napade na novinara agencije Fonet Davora Lukača, novinara Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra (VOICE) Vladimira Špera i snimatelja Televizije Valjevo plus Aleksandra Milinkovića koji su pratili blokade puteva i proteste u