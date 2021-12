Nedimović: Zakon o eksproprijaciji nema veze sa "Rio Tintom"

RTV pre 30 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Zakon o eksproprijaciji već postoji, a izmene zakona treba da ubrzaju eksproprijaciju zemljišta potrebnog za izgradnju auto-puteva, vodovoda i drugih infrastrukturnih projekata i nema nikakve veze sa "Rio Tintom", izjavio je danas ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.

Tema Zakona o eksproprijaciji je toliko ispolitizovana da je to neverovatno, rekao je Nedimović gostujući u Jutarnjem dnevniku RTS-a. "Zakon o eksproprijaciji odnosi se na državni posao za objekte i zemljište koji su namenjeni za javnu svojinu, ta povezivanja sa ''Rio Tintom'' nema veze sa životom i to je prosto neverovatno", kazao je Nedimović. On je istakao da predsednik Srbije ima ovlašćenja i da je dobro što po našem Ustavu ima nekoliko stepena i podeljena