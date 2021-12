Vlahović pomera granice: 40. golom u Seriji A rastužio Mihajlovića

N1 Info pre 2 sata | Autor:Ivana Salapura

Fudbaleri Fiorentine pobedili su Bolonju sa 3:2 u meču 16. kola italijanske Serije A.

Srpski reprezentativac Dušan Vlahović postigao je treći gol za Violu, sa bele tačke u 67. minutu. To je njegov 13. gol ove sezone u italijanskom prvenstvu, a 40. koji je u karijeri postigao u Seriji A. Takođe, Srbin je postao tek četvrti fudbaler u istoriji Serije A koji je pre 22. rođendana postigao 30 golova u kalendarskoj godini. Pre njega su to uradili još Đuzepe Meaca, Antonio Valentin Anheliljo i Feliče Borel. Dušan Vlahović has scored 13 goals in 16 Serie A