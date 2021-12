Đoković na listi učesnika za AO! Australijanci tvrde da se Novak nije vakcinisao, ali da u Melburn stiže sa medicinskim izuzećem!?

Blic sport pre 43 minuta

Sve smo bliži danu kada ćemo konačno saznati hoćemo li najboljeg tenisera planete , gledati na prvom Špekulacije o tome hoćemo li Đokovića gledati u Melburnu ili ne traju već mesecima, a navodno je poslednji rok za prijavu za Australijan open bio 6. decembar do kada su svi teniseri trebali da se izjasne o svom učešću.

U međuvremenu, Novak je potvrdio učešće na ATP kupu koji se takođe održava u Australiji ali u Sidneju i mnogi veruju da to znači da će ga biti i na Ozi openu, gde bi trebao da napadne jubilarnu 10. titulu. Srpski as bi teoretski mogao da ode u Sidnej nevakcinisan (njegov stav po tom pitanju je poznat: nije ga saopštio javno jer to smatra privatnim pitanjem), pošto u gradu u kojem se igra ATP kup ne važe ista pravila kao u Melburnu. Kako „Herald san“ navodi Đoković