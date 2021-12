Putin kaže da je na delu prvi korak ka genocidu na istoku Ukrajine

Danas pre 23 minuta | Beta- AFP

Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je danas da stanovništvo na ratom zahvaćenom istoku Ukrajine, zoni koja je trenutno u središtu novih tenzija između Moskve i Zapada, pogođeno „rusofobijom“, što je po njegovim rečima „prvi korak ka genocidu“. „Moram da govorim o rusofobiji kao o prvom koraku ka genocidu.

To se trenutno događa u Donbasu (kako se naziva oblasi na istoku Ukrajine). Mi to dobro vidimo, mi to znamo. I to naravno liči na genocid o kome ste govorili“, rekao je Putnin jednom novinaru za vreme sastanka Presedničkog saveta za ljudska prava. On je odgovarao novinaru, Ukrajincu ruskog porekla koji je od njega zatražio da uvede pojmove genocid i podsticanje na genocid u ruski zakon. Taj novinar koji je 2018. i 2019. bio u zatvoru u Ukrajini je rekao da ljudi