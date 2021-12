Dačić: Predviđeno da parlament danas usvoji izmene Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da je predviđeno da parlament danas usvoji izmene Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.

"Danas je predviđeno da se to završi, a nema ni potrebe za nekom velikom raspravom, jer je jasno zašto se to radi i kakav je bio put ", rekao je Dačić za RTS. On je podsetio da je izmene tog zakona suštinski predložio predsednik Srbije Aleksandar Vučić slušajajući, kako je naveo, "zahteve građana", a da je formalni predlagač bila Vlada Srbije. Ponovio je da izmene tog zakona nemaju nikave veze sa kompanijom Rio Tinto i ekologijom. "Već sam rekao da će mnogi biti