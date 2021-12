U nedelju sneg

Radio 021 pre 56 minuta | 021.rs

U Novom Sadu će biti oblačno i hladno, povremeno s kišom.

Uveče i u toku noći kiša će postepeno preći u sneg. Umeren istočni vetar posle podne biće u skretanju na severni, a uveče u pojačanju. Minimalna temperatura biće 0, najviša dnevna 4 stepena. U nedelju će biti oblačno i hladno, padaće sneg. U nižim predelima očekuje se stvaranje snežnog pokrivača visine od pet do 25 centimetara. Temperatura će biti od 0 do 1 stepen. I u ponedeljak je još moguć sneg, dok će se temperatura kretati od -1 do 2 stepena Celzijusa. U