Havarija u Baltičkom moru: Sudarila se dva teretna broda, potraga za najmanje dvoje ljudi foto

Kurir pre 1 sat

Dva teretna broda sudarila su se u Baltičkom moru između danskog ostrva Bornholm i južnog švedskog grada Istada, izvestili su u ponedeljak švedski mediji pozivajući se na švedsku pomorsku administraciju.

Jedan brod je registrovan u Danskoj, a drugi je britanski, objavila je na svom sajtu švedska javna televizija SVT. "Jedan brod se prevrnuo. Ne znamo tačno kako se to dogodilo", rekao je portparol televizije SVT Jonas Franzen za švedsku pomorsku administraciju. UPDATE -- At least two missing after British and Danish cargo ships collided near Bornholm in the Baltic Sea https://t.co/3nkheUFyGV — Nordic News (@Nordic_News) December 13, 2021 "Na danskom brodu su bile