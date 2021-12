Prva reakcija Jokića nakon novog isključenja: “Samo sam im rekao…”

Vesti online pre 1 sat | Telegraf

Srpski košarkaš Nikola Jokić, dobio je isključenje u završnici susreta sa Vašingtonom zbog prigovora sudijama, a nakon utakmice je podelio svoje mišljenje povodom te situacije.

– NBA sudije su najbolje na svetu i svoj posao obavljaju na visokom nivou. Ali, da budem iskren, smatram da nisam ovo zaslužio, pogotovo ne isključenje. Samo sam im rekao “dosudi faul”, jer sam smatrao da postoji elemenata za to – istakao je Jokić koji nije mnogo dužio na tu temu. Falila mu je jedna asistencija kako bi došao do novog tripl dabl učinka u karijeri i sigurno da bi to uspeo da učini u preostalom vremenu za igru protiv Vizardsa.