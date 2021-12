Panika! Goreo svetski trgovinski centar: Više od 300 ljudi bilo zarobljeno na krovu, 13 povređenih (foto, video)

Mondo pre 1 sat | Jelena Bojić Obradović

Evakuacija je u toku iz Svetskog trgovinskog centra koji je u plamenu.

Evakuacija je u toku iz Svetskog trgovinskog centra koji je u plamenu. Vatra je izbila danas u Svetskom trgovinskom centru. Više od 300 ljudi bilo je zarobljeno je na krovu zgrade u Hongkongu nakon što je izbio požar. Vatrogasci su uspeli da lokalizuju buktinju. Kako je saopšteno nakon prvih uvida, oko 1.200 ljudi je bilo evakuisano, navodi Saut čajna morning post. #BreakingA massive fire has broken out at Hong Kong's World Trade Center. At least two has injured,