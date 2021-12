Sport kao sredstvo edukacije

Pirotske vesti pre 13 minuta

SU Pobednik nastavlja sa svojom idejom o pružanju mogućnosti svojim članovima da upoznaju svoj grad i okolinu, takav je bio i protekli vikend.

Prvog dana posetili smo lokalnu TV Pirot. Tom prilikom obišli smo sve prostorije u njoj, imali prilike da saznamo kako se emituje program i kako on stiže do naših ekrana. Neki od naših članova imali su prilike da se oprobaju u ulozi voditelja i gosta televizije. Sve to je bilo jako zanimljivo deci i nisu krili svoje oduševljenje. Takođe istog dana, zadatak nam je bio da naučimo kako se ponaša u kafiću ili poslastičari i zbog toga smo posetili naše prijatelje iz