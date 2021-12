Promovisana knjiga scenarija za film i seriju "Nečista krv"

Blic pre 40 minuta

Promocija knjige scenarija autora Vojislava Voje Nanovića za TV seriju “Nečista krv” (RTS 1) danas je održana u RTS klubu - galeriji u Beogradu, gde i dalje traje izložba kostima iz ove serije, uz prisustvo umetničke ekipe ovog projekta.

RTS Izdavaštvo i kuća "This and that production" stoje iza ovog značajnog književnog projekta prema svim mogućim delima Borisava Bore Stankovića. Tačnije, Nanović je napisao scenario za Tv seriju od 11 epizoda prema tri drame "Koštana", "Tašana" i "Jovča", romanima "Nečista krv" i "Gazda Mladen", i po raznim pripovetkama i pričama. Na promociji, reditelj filma i serije Milutin Petrović, rekao je da je očekivao toliko visoku gledanost TV serije "Nečista krv", koja