Kraljevska porodica, Velika Britanija i kovid-19: Kraljica otkazala božićnu proslavu u Sandringemu

Kraljica je otkazala tradicionalno božićno putovanje u Sandringem, u Norfolku, zbog zabrinutosti oko porasta broja slučajeva omikron varijante virusa korona.

Umesto toga, ona će praznik provesti u Vindzoru gde će joj se priključiti članovi kraljevske porodice. Iz Bakingemske palate rečeno je da je to kraljičina lična odluka i da pokazuje „preventivni pristup“. Pandemija već drugu godinu zaredom dovodi do otkazivanja kraljičinog božićnog putovanja u Sandringem. Prethodne nedelje, kraljica je najavila da neće organizovati tradicionalni porodični predbožićni ručak. I to je bio njen odgovor na zabrinutost zbog širenja nove