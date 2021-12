Beogradskim restoranima dodeljena priznanja Mišlen vodiča

Danas pre 9 minuta | Beta

Metro Srbija i Turistička organizacija Srbije (TOS), zvanični partneri Mišlena (Michelin) u Srbiji, uručili su danas priznanja Mišlen Vodiča za 14 restorana u okviru prve beogradske selekcije.

Vlasnici i šefovi kuhinja restorana dobili su Mišlen pločicu koja će njihovim gostima istaknuti kvalitet hrane i usluga koje nude. U prvom Mišlen Vodiču za Beograd nalaze se restorani Bela Reka, Comunale Cafè e Cucina, Ebisu, Enso, Gušti mora, Homa, Iva New Balkan Cuisine, JaM, Langouste, Legat 1903, Magellan, Mezestoran Dvorište, Salon 1905 i The Square. Oznaku Bib Gourmand, koja označava odličan kvalitet po dobroj ceni, dobio je restoran Iva New Balkan Cuisine, a