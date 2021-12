RHMZ: izdao novu najavu i ona će nam se napokon svima svideti

Blic pre 3 sata | Blic

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da će u narednih nekoliko dana biti natprosečno toplo, a da će mestimično padati slaba kiša.

U brdsko-planinskim predelima do 1.400 metara nadmorske visine doći će do potpunog otapanja snežnog pokrivača, objavljeno je jutros na sajtu RHMZ. Vikend pred nama biće topliji nego prethodnih dana, ali sa oblacima. U planinskim predelima intenzivno topljenje snega na visinama do 1.500 metara. Vetar slab i umeren a na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -2 na jugoistoku do 11 stepeni na zapadu, a najviša od 8 stepeni na jugoistoku