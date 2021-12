Nakon smrzavanja danas obrt - temperatura 10 stepeni veća! Stiže "prolećni" decembar - evo kada će opet sve da zaledi

Mondo pre 2 sata | Tamara Sekulović

Danas u Srbiji minimalna temperatura -6°C, a maksimalna 13°C. U Srbiji danas ujutru slabiji mraz, a ponegde na severu će izostati. Doći će do značajnog otopljenja tokom dana u većini krajeva uz sunčane periode i malo oblaka. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak oko normale na severu i iznad normale na jugu Srbije. Minimalna temperatura od -6°C na jugu do 3°C u Beogradu, a maksimalna od 5°C u Vranju do 13°C na severu Srbije. Uveče pretežno suvo uz