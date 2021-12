U Srbiji sutra toplo uz mestimično slabu kišu

Novi magazin pre 2 sata | Beta

U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno i toplo sa mestimično slabom kišom na severu koja će tokom noći zahvatiti i ostale krajeve, saopštio je Republički hidrometeorloški zavod.

Najniža temperatura od jedan do devet stepeni, najviša od osam na jugoistoku do 16 stepeni na zapadu. U planinskim predelima brzo otapanje snežnog pokrivača. I u Beogradu će biti oblačno, povremeno sa slabom kišom. Najniža temperatura osam a najviša 13 stepeni. Narednih sedam dana u Srbiji će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, i snegom u višim planinskim predelima. Temperatura će biti iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, najviša dnevna od sedam do