Nenadiću novi mandat na mestu tužioca za organizovani kriminal

Danas pre 4 sati | FoNet

Skupština Srbije danas je ponovo izabrala Mladena Nenadića za tužioca za organizovani kriminal na period od šest godina.

Nenadić je rođen 1963. godine. Završio je Pravni fakultet u Kragujevcu 1987. godine, a pravosudni ispit je položio 1990. godine. Od 1990. do 1992. godine radio je kao inspektor za suzbijanje privrednog kriminaliteta u SUP u Čačku, a zatim i kao šef tog odseka. Za zamenika javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Čačku izabran je 1995, a 2001. je bio vršilac dužnosti javnog tužioca tog tužilaštva. Od 2004. godine do 2015. godine radio je kao advokat. Nenadić