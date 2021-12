Dan po dan do najluđe noći: Ovo je detaljna vremenska prognoza direktora RHMZ za poslednjih sedam dana ove godine i ovakvo vreme nismo očekivali

Blic pre 7 sati

Brojimo sitno do Nove godine, a prognoze govore da će ova "najluđa" noć biti bez padavina i sa temperaturama iznad nule.

Do tada, ponegde možemo očekivati susnežicu i sneg. Kako je na svom Instagram porfilu objavio direktor RHMZ-a prof. dr Jugoslav Nikolić, poslednjeg dana vikenda biće pretežno oblačno, sa mestimično sa kišom. - U toku noći na krajnjem severu Srbije moguća je susnežica, dok se u ostalim predelima produžava toplo vreme. Najniža temperatura od 2 do 9 (u Beogradu oko 7 stepeni), a najviša od 4 na severu do 14 stepeni Celzijusa na jugu (u Beogradu oko 9 stepeni) - naveo