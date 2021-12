Danas kiša širom Srbije, ali sve zanima jedno - kada će sneg? Toplije zimsko vreme pred Novu godinu, pa zahlađenje!

Mondo pre 7 minuta | Veljko Petranović

Toplo vreme za ovo doba godine, pretežno oblačno sa mestimičnom kišom, najavljeno je za danas. Samo na krajnjem jugu Srbije može biti suvo tokom većeg dela dana. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni, a na severu Vojvodine severoistočni.

