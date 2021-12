Danas potrebni kišobrani, stiže hladniji vazduh

RTS pre 4 sati

Južnije od Save i Dunava poveremeno kiša, a na krajnjem jugoistoku suvo. Stiže i hladniji vazduh do severa zemlje, pa je uveče tamo moguća susnežica.

Jutarnja temperatura od 2 do 9 stepeni, najviša dnevna od 4 na severu do 14 stepeni na jugoistoku. U Beogradu povremeno kiša. Temperatura do 9 stepeni. Prvog dana naredne sedmice oblačno, mestimično s kišom. Na krajnjem severu u jutarnjim satima moguća je susnežica. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 1 do 7, najviša od 3 na severu do 11 stepeni na jugoistoku. U planinskim predelima brzo otapanje snega. U