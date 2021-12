RADNO VREME za novogodišnje i božićne PRAZNIKE

InfoKG pre 4 sati | Branko Vukašinović

Povodom obeležavanja novogodišnjih i božićnih praznika, Zakonom o državnim i drugim praznicima neradni dani su 1., 2., 3. i 7. januar.

Zbog toga većina ustanova, institucija i firmi neće raditi, dok će u pojedinima biti organizovana dežurstva. Dom zdravlja Kovid ambulante kragujevačkog Doma zdravlja u ATD-u, 31. decembra, 1., 2., 6. i 7. januara radiće od 7 do 20 časova, a 3. januara do 22 časa. Vakcinalni punkt u školi “Vukašin Marković“ 31. decembra radi do 17 časova, 1. januara neće raditi, a 2., 3. i 7. januara građani će moći da se vakcinišu na ovom mestu od 10 do 16 časova. Serološko