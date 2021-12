Radno vreme Doma zdravlja i Apotekarske ustanove Kragujevac

Pressek pre 6 sati | pressek, foto:M.O.

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji subota, 1. januar, nedelja, 2. januar, ponedeljak, 3. januar, kao i petak 7. januar 2022. godine su neradni dani te će Dom zdravlja Kragujevac i Apotekrska ustanova Kragujevac, tokom tih dana organizovati dežurstva.

Dom zdravlja Kragujevac U petak, 31. decembra 2021. godine, kao i 6. januara 2022. svi objekti Doma zdravlja Kragujevac radiće skraćeno 07.00 do 19.00 časova Služba opšte medicine: Zdravstvena stanica br.4 u ul. Svetozara Markovića Subota i nedelja od 08.00 do 18.00, ponedeljak 07,00 do 20,00 časova, petak od 07.00 do 19.00 časova Zdravstvena ambulanta Stragari radi od 07,00 do 12,00 časova u ambulanti, a od 12,00 do 14,00 časova na terenu Služba za zdravstvenu