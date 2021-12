Vučić: Ako budem predsednik,to će biti poslednji mandat

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da ukoliko bude predsednik i u narednih pet godina, to bi bio svakako poslednji njegov mandat na toj funkciji i dodao da se ne bi vraćao na mesto premijera.

"Svakako bi bio poslednji mandat ako do toga dođe, a i ne mogu po Ustavu da se kandidujem posle toga. Ako mislite da je moguće da se vratim na mesto premijera, osim što je teorijski moguće, vidi se da me ne poznajete", kazao je Vučić na TV K1. Na pitanje zašto ne bi bio premijer, s obzirom da takvih primera ima, Vučić kaže da je to zato što je razlika između njega i drugih u tome što živi za rezultate i šta će se pisati za 50 godina, a ne da živi u svili i kadifi i