Vučić: Važna sloboda govora, ali i odustajanje od samoponižavanja

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, u novogodišnjem intervjuu televiziji K1, da više voli Badnjak od jelke. Predsednik najavljuje da će, ukoliko ponovo bude predsednik, to biti njegov poslednji mandat.

Vučić je, u emisiji “Uranak”, na konstataciju da Vladimir Putin rekao da je u dobrim odnosima sa Deda mrazom, jer je postao predsednik na Novu godinu, i pitanje s kim je on u “boljim odnosima”, kazao da je uvek bio u boljim odnosima sa Božić batom. “Kod nas otac, a takva su vremena bila, nije voleo da se slavi Nova godina. On je Srbin poreklom iz Bosne i drugačiji su tu i istorijski razlozi. Nije davao da imamo jelke. Jednom kada je majka donela jednu jelku on joj