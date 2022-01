Na Horgosu, Kelebiji i Batrovcima čeka se dva sata

Blic pre 50 minuta

Prema informacijama AMS S, na graničnim prelazima Horogoš, Kelebija i Batrovci na izlazu se čeka dva sata.

Autobusi na Batrovcima čekaju nešto kraće - oko 90 minuta, dok na teretnim terminalima nema zadržavanja vozila. Zbog božićnih praznika produženo je radno vreme graničnog prelaza Bajmok - Bačalmaš. Do 16. januara radiće u vremenskom intervalu od 7. 00 do 24. 00 časa. Produženo je i radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi - Ašothalom, koji će do 15. januara raditi u periodu od 7,00 do 22,00 časa.