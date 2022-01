Periš: Nada me nije napustila i neće, molim se Bogu da nađemo Mateja

Danas pre 3 sata | Beta

Otac nestalog mladića Mateja Periša iz Splita, Nenad Periš, rekao je da ga nada nije napustila, i da akcija potrage nije jednostavna i da ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije radi sve što može. „Treba se nadati, ja se nadam, nada mi nije pobegla i neće.

Samo molim Boga da nađemo Mateja i odvedem ga kući kad god to bilo“, rekao je Periš za TV Pink. On je rekao da ostaje u Beogradu, gde je došao odmah po saznanju da mu je sin nestao. „Ja sam došao tu po sina i dok ga ne nađem nemam gde ići. Mislim da me svaki roditelj može razumeti“, rekao je Periš. Naveo je da je u kontaktu sa srpskom policijom, koja prema njegovim rečima, profesionalno i predano radi svoj posao. „Istraga nije jednostavna, MUP radi svoje šta može,